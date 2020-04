Cor 13:00 Cerca il wi-fi, trova la multa: 400 euro E´ successo a Porto Torres. Seduto all´interno della sua automobile è stato pesantemente sanzionato dalle forze dell´ordine. Tentava di intercettare la rete per il collegamento al web. Niente sconti



wi-fi a cui connettersi per navigare sul web: comportamento pesantemente sanzionato. Per la pattuglia in servizio a Porto Torres il comportamento violava le norme per il contenimento del Covid-19. Commenti PORTO TORRES - Sanzione da 400 euro. E' stata comminata nei giorni scorsi a carico di un cittadino di Porto Torres, pizzicato dalle forze dell'ordine all'interno della sua automobile mentre parcheggiava in centro città. Alla richiesta di spiegazioni da parte dei militari, il 45enne ha giustificato la presenza fuori casa con la ricerca di una retea cui connettersi per navigare sul web: comportamento pesantemente sanzionato. Per la pattuglia in servizio a Porto Torres il comportamento violava le norme per il contenimento del