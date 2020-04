Red 16:04 Maltempo: codice giallo nell´est della Sardegna L´allerta riguarda le aree Flumendosa Flumineddu e Gallura, in base alla criticità ordinaria per rischio idraulico ed idrogeologico emesso da questo pomeriggio e fino a domani notte dal Centro funzionale decentrato della Protezione civile



Commenti OLBIA – Oggi (martedì), il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso, a partire dalle 14 e fino alle 23:59 di domani, mercoledì 22 aprile, un avviso di allerta per “Codice giallo” (criticità ordinaria) per rischio idraulico ed idrogeologico sulle aree di allerta Flumendosa Flumineddu e Gallura; sulla base dell'avviso di avverse condizioni meteorologiche che annuncia: «dal primo pomeriggio di oggi e per le successive venti-ventiquattro ore si prevedono precipitazioni sparse con quantitativi localmente elevati sul settore settentrionale e centrale della Sardegna orientale».