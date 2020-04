Tagli ai servizi in caserma: interrogazione FdI

20/4/2020 Nuoro: il sindacato attacca Tidu «Se prima avevamo un sospetto ci siamo tolti tutti i dubbi, forse il commissario della Provincia di Nuoro non ha ben capito che ci troviamo in presenza di una pandemia e le leggi, i decreti del presidente del Consiglio dei ministri, i decreti del presidente della Regione Sardegna si devono rispettare». Non usa mezze misure Luca Locci, a nome del Coordinamento regionale del Sindacato generale di base