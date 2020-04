Cor 9:02 Screening nell´isola, via ai test rapidi L´operazione dovrebbe andare avanti per almeno un mese ha dichiarato il presidente Christian Solinas. Si tratta di test rapidi per segnalare la presenza di anticorpi nel sangue, così da rivelare se una persona è venuta a contatto con il virus Sars Cov-2



CAGLIARI - Al via in Sardegna da questi giorni l'attività di screening della popolazione. Si tratta di test rapidi per segnalare la presenza di anticorpi nel sangue, così da rivelare se una persona è venuta a contatto con il virus Sars Cov-2. L'operazione dovrebbe andare avanti per almeno un mese ha dichiarato il presidente Christian Solinas.

Nei paesi e nelle città della Sardegna che saranno presi a campione - dove non è stato finora registrato neanche un caso Covid+, quelli dove si sono visti più casi e dove invece i positivi e i malati sono stati in numero elevato - saranno allestite delle postazioni in strada per il test rapido.

Tutti i cittadini coinvolti nello screening andranno a rappresentare un campione della propria comunità e, con i dati generali raggruppati, l'idea è quella di costruire un campione rappresentativo dell'intera popolazione della Sardegna.