Cor 9:40 «Di Gangi recita suo de profundis»

Scacciato da FdI, dubbi su Mulas L´ultima sferzante dichiarazione di guerra tra i due circoli diventa quasi un inno funebre per l´assessore scacciato dagli storici rappresentanti del partito: «La preghiamo di non nominare più i nostri iscritti, il nostro Partito che non gli appartiene». Frecciate al consigliere Mulas: è ostaggio, meglio non capirne i motivi



Tricolore. E' indirizzata all'assessore al Turismo di Alghero a cui sono dedicate esplicite citazioni dal salmo penitenziale in suffragio dei defunti: «Con l'ultimo comunicato l'assessore Di Gangi recita il suo de profundis». In frantumi i rapporti in Fratelli d'Italia dopo la durissima reprimenda di Azione Alghero e il terremoto innescato in maggioranza [



Lo scontro sale ad un livello mai visto prima. «Finalmente sentiamo abbaiare il circolo "Azione Alghero" o meglio il "circolo che non c'é" o come meglio definito il "circolo fittizio". Dove il segretario è lo stesso assessore che esce sulla stampa a sua difesa personale. Ridicolo, fa il controllore e il controllato. Mai nei nostri comunicati abbiamo fatto attacchi ad personam come invece ha fatto il segretario - assessore che è scaduto in un attacco personale dai contenuti scurrili. Fa sorridere - continuano Salis e compagni - leggere nella sua nota l'accusa di tradire la nostra appartenenza, ma da che pulpito, il nervosismo forse le sta facendo dimenticare il suo percorso politico. Dal Partito Socialista Italiano ad Alghero Viva con Carlo Sechi per poi togliere il sostegno allo stesso sindaco Sechi per passare all'opposizione ed aderire a Federazione Democratica, per poi Federazione dei Socialisti e dei Democratici per poi Sdi, Psd'Az, Forza Italia, Lista Civica, Energie per l'Italia e ora a Destra, una confusione totale. Tutto questo per solo opportunismo politico considerato che prima di essere candidato nel nostro partito ha chiesto la candidatura a tutti i partiti politici cittadini».



