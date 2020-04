Red 14:17 Sennori: lunedì notte, sanificazioni al via In programma da domani le operazioni di sanificazione in numerose aree cittadine. Il Comune interverrà negli spazi esterni agli esercizi rimasti in attività durante l’emergenza







Nelle otto ore utili agli interventi di sanificazione: è vietato uscire di casa; è obbligatorio chiudere bene le imposte, ritirare dai balconi i vestiti, le piante aromatiche e quant'altro possa essere eventualmente contaminato dall'intervento di sanificazione. Inoltre, è vietato esporre cose, sostare o parcheggiare mezzi ed autovetture che possano creare intralcio alle operazioni di sanificazione. Commenti SENNORI – Dalle 20 di domani, lunedì 27, e fino alle 6 di martedì 28 aprile, il Comune di Sennori interverrà con operazioni di sanificazione in tutti gli spazi esterni alle attività che in questo periodo di emergenza da Covid-19 stanno continuando a fornire i servizi essenziali alla cittadinanza. Le operazioni di sanificazione sono in linea con le disposizioni emanate dalla Regione autonoma della Sardegna per il contenimento dell’emergenza sanitaria da CoronaVirus.Gli interventi saranno realizzati da una ditta specializzata utilizzando prodotti igienizzanti che non compromettano l’ambiente, e con l’assistenza della Compagnia barracellare. Per la buona riuscita delle operazioni di sanificazione ed a tutela della salute di tutti i cittadini, un’apposita ordinanza del sindaco impone delle prescrizioni che tutti i cittadini sono tenuti a osservare rigorosamente.Nelle otto ore utili agli interventi di sanificazione: è vietato uscire di casa; è obbligatorio chiudere bene le imposte, ritirare dai balconi i vestiti, le piante aromatiche e quant'altro possa essere eventualmente contaminato dall'intervento di sanificazione. Inoltre, è vietato esporre cose, sostare o parcheggiare mezzi ed autovetture che possano creare intralcio alle operazioni di sanificazione.