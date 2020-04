Red 12:19 Task force nelle case di riposo di Anela e Bono In trenta giorni di attività, la Task force sanitaria di Esercito e Marina hanno eseguito 2.063 tamponi e 1.222 controlli clinici in trentotto case di riposo per anziani della provincia di Sassari







Dal 25 marzo, data del primo sopralluogo nella “Casa Serena” di Sassari, la Task force sanitaria “Sardegna” è intervenuta in trentotto case di riposo. Oltre che a Sassari, Bono ed Anela, l'attività di screening è stata condotta nelle Rsa di Ossi, Torralba, Tula, Porto Torres, Pozzomaggiore, Platamona, Ittiri, Sorso, Siligo, Bonorva, Alghero, Ozieri, Ploaghe, Chiaramonti, Osilo, Codrongianos e Laerru. In trenta giorni di attività, sono stati eseguiti complessivamente 2.063 tamponi e 1.222 controlli clinici. Ioltre, in ogni struttura è stata accertata la corretta applicazione delle misure di prevenzione e contenimento per evitare possibili rischi di contagio. Analoghi interventi sono stati effettuati in un'abitazione di Bonnanaro e nella Stazione Carabinieri di Ossi.



