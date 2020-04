Cor 17:09

«Salaris, era solo questione di tempo»

Sferzante replica all´assessore dei Servizi sociali di Alghero. Il Partito dei Sardi, evitando la polemica, si scaglia pesantemente contro l´operato della Salaris e le sue note stampa: «In altri tempi un assessore avrebbe tratto le dovute conclusioni»

«Nella giornata di ieri il Comune di Alghero ha diramato una nota con la quale chiede l’integrazione della documentazione per il bonus RAS di € 800. Di conseguenza, con la pretesa di una nuova autocertificazione, l’istruttoria per il pagamento subirà un inevitabile ritardo. A questo punto risulta utile tornare indietro di qualche giorno; era il 18 aprile quando il Partito dei Sardi evidenziava che le criticità presenti nella richiesta di autocertificazione (nello specifico l’impossibilità materiale di certificare il reddito prima della data del 24 aprile imposta nel bando), avrebbero potuto comportare la sospensione del contributo da parte della Regione. Per contro, l'assessora ai servizi sociali, Maria Grazia Salaris si era precipitata a bollare il nostro comunicato come una “errata e fuorviante dichiarazione”, rassicurando i cittadini che le 2520 domande pervenute fino ad allora (oggi 2958) sarebbero state accolte in tempi rapidissimi e addirittura a partire dalla settimana successiva (che a oggi risulta già trascorsa). Non solo, ma l’assessore Salaris si era avventurata nel fornire una personale e antigiuridica interpretazione sulla autocertificazione scomodando persino il proprio “ufficio” per un secondo comunicato stampa di supporto alla propria tesi . Non avevamo voluto replicare perché sapevamo che era solo una questione di tempo. Infatti, è bastato attendere una sola settimana per leggere lo scarno comunicato di rettifica della Salaris con cui da ieri invita i cittadini a integrare proprio quella autocertificazione (pena il rigetto della domanda da parte della RAS) che sino a qualche giorno prima aveva difeso a spada tratta. In altri tempi un assessore avrebbe tratto le dovute conclusioni, ma il periodo che stiamo vivendo non si presta alle polemiche e non è nostro intento alimentarle per rispetto a chi sta attendendo il contributo nonché nei confronti del Movimento “Noi con Alghero” (di cui l’assessore ai servizi sociali è espressione) con cui abbiamo condiviso un percorso politico e un programma elettorale, chiediamo solamente che si presti maggiore attenzione quando si opera nell’interesse della collettività». Lo riferisce il segretario del Partito dei sardi ad Alghero, Gavino Tanchis.