Cor 16:00 18 maggio negozi aperti a giugno bar e ristoranti Al via la fase 2. Le tappe della ripartenza scandite dal Premier Giuseppe Conte. Il cronoprogramma prevede aperture ritardate per tipologie di attività. Alla base di tutto ci sarà il rispetto rigoroso di protocolli di sicurezza e distanze interpersonali



fase 2. Da un lato la libertà dei cittadini, con misure meno restrittive e la possibilità di vedere i familiari, dall'altro la ripartenza delle attività produttive, scandita secondo un primo cronoprogramma suscettibile ancora a variazioni a seconda dell'andamento del contagio e dei test sulla popolazione che nel frattempo proseguiranno a ritmo serrato in tutte le regioni. Alla base di tutto ci sarà il rispetto rigoroso dei protocolli di sicurezza e l'obbligo assoluto delle distanze interpersonali.



A partire da oggi - lunedì 27 aprile - le prime ripartenze: Riguardano le aziende strategiche, industriali e produttive, che esportano all'estero e rischiano di perdere altre quote di mercato. Si rimettono in moto anche alcuni cantieri: edilizia carceraria, scolastica e per il contrasto del dissesto idrogeologico. Dal 4 maggio al via tutti i cantieri privati, le imprese manifatturiere e delle costruzioni, oltre al commercio all'ingrosso relativo a queste filiere. Riapriranno anche bar e ristoranti, ma solo per attività da asporto. Il 18 maggio riapriranno invece tutti i negozi al dettaglio, musei, mostre e biblioteche.



Via libera anche agli allenamenti di gruppo per gli sport di squadra. Dal 1 giugno ripartenza per tutte le attività dedicate alla cura della persona (barbieri, parrucchieri, centri estetici e centri massaggi). Riaprono anche bar e ristoranti, dove dovranno essere rispettate rigorosamente le distanze: inizialmente niente servizio al banco e meno tavoli negli spazi in concessione. Infine le scuole: ormai è ufficiale, non riapriranno sino a settembre, ma gli esami di Stato si terranno in presenza con esame orale e non online. Commenti CAGLIARI - Al via la. Da un lato la libertà dei cittadini, con misure meno restrittive e la possibilità di vedere i familiari, dall'altro la ripartenza delle attività produttive, scandita secondo un primo cronoprogramma suscettibile ancora a variazioni a seconda dell'andamento del contagio e dei test sulla popolazione che nel frattempo proseguiranno a ritmo serrato in tutte le regioni. Alla base di tutto ci sarà il rispetto rigoroso dei protocolli di sicurezza e l'obbligo assoluto delle distanze interpersonali.A partire da oggi - lunedì- le prime ripartenze: Riguardano le aziende strategiche, industriali e produttive, che esportano all'estero e rischiano di perdere altre quote di mercato. Si rimettono in moto anche alcuni cantieri: edilizia carceraria, scolastica e per il contrasto del dissesto idrogeologico. Dalal via tutti i cantieri privati, le imprese manifatturiere e delle costruzioni, oltre al commercio all'ingrosso relativo a queste filiere. Riapriranno anche bar e ristoranti, ma solo per attività da asporto.riapriranno invece tutti i negozi al dettaglio, musei, mostre e biblioteche.Via libera anche agli allenamenti di gruppo per gli sport di squadra. Dalripartenza per tutte le attività dedicate alla cura della persona (barbieri, parrucchieri, centri estetici e centri massaggi). Riaprono anche bar e ristoranti, dove dovranno essere rispettate rigorosamente le distanze: inizialmente niente servizio al banco e meno tavoli negli spazi in concessione. Infine le scuole: ormai è ufficiale, non riapriranno sino a settembre, ma gli esami di Stato si terranno in presenza con esame orale e non online.