«Genova esempio di Italia che sa rialzarsi»

Ad affermarlo è la parlamentare algherese Paola Deiana, con i colleghi deputati del M5s in Commissione Ambiente, lavori pubblici e territorio. «Il Movimento 5 stelle, con determinazione e caparbietà, già con l'allora ministro Danilo Toninelli, non si è mai fermato per portare sollievo ai genovesi e ai liguri, per stanziare i fondi necessari alla ripartenza e per chiedere giustizia e chiarezza sulle responsabilità della tragedia. Il nostro impegno per Genova e per la sicurezza di chi viaggia prosegue senza sosta e su più fronti», proseguono gli esponenti pentastellati.



«È confortante verificare che i lavori siano andati avanti nonostante l’emergenza Covid-19. Ci vorrà ancora del tempo per tornare alla completa normalità, ma questa giornata ci insegna come Genova, così come tutta l’Italia, si possa rialzare dopo l’emergenza: quanto sia possibile far ripartire il nostro Paese insieme con meno burocrazia, cantieri veloci e azioni concrete, mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini e la manutenzione, fattori che non possono in alcun modo essere subordinati agli interessi dei concessionari», concludono i parlamentari del M5s.



