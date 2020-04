Red 16:02 Sterpaglie in fiamme lungo la Provinciale Questa mattina, i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti lungo la Strada provinciale 59bis, all´ingresso di Baia Sardinia, per un incendio di sterpaglie. Il rapido intervento della squadra ha impedito che il fuoco si propagasse



ARZACHENA - Questa mattina (mercoledì), i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti lungo la Strada provinciale 59bis, all'ingresso di Baia Sardinia, per un incendio di sterpaglie. Il rapido intervento della squadra ha impedito che il fuoco si propagasse. Successivamente, gli stessi Vigili del fuoco hanno provveduto a bonificare la zona.