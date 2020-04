Red 9:18 L'Ipsar Alghero adotta uno scrittore Martedì, in coincidenza con le celebrazioni per “Sa die de sa Sardigna”, gli studenti della Quinta articolata (enogastronomia-accoglienza) dell´Ipsar hanno potuto incontrare lo scrittore Piergiorgio Pulixi







E se la chiusura delle scuole ha impedito lo svolgimento dell’incontro “in presenza”, la tecnologia è venuta in aiuto degli organizzatori. Infatti, gli alunni della Quinta del corso diurno hanno potuto partecipare alla videoconferenza, mentre gli studenti della casa di reclusione di Alghero potranno comunque visionare la registrazione dell’incontro. La scelta è caduta sul romanzo noir “L’isola delle anime”, nel quale Pulixi sviluppa due trame che raccontano “cold cases” (casi insoluti) avvenuti in Sardegna in epoche diverse. Il linguaggio dell’autore riesce a far vivere al lettore atmosfere, profumi e sapori di una Sardegna autentica, aspra, ma ricca di tradizioni, storia e suggestioni. Nel corso di un’ora e mezza di videocollegamento, gli studenti, con le insegnanti Cecilia Bosu, Angela Vaudo ed Alessandra Biddoccu, hanno potuto porre numerose domande allo scrittore, che si è dimostrato estremamente disponibile ed attento. Insieme, sono riusciti ad entrare nel merito non solo del romanzo, dei suoi personaggi, dei suoi tanti significati, ma anche dell’arte dello scrivere e del lavoro di uno scrittore.



L’incontro è stato preceduto da un intenso lavoro di lettura del testo e comparazione con altri scrittori sardi, come Grazia Deledda. Inoltre, gli alunni hanno elaborato diversi percorsi archeologici seguendo i luoghi del romanzo e percorsi gastronomici con i piatti della tradizione regionale di cui il romanzo è ricco. Non è mancato uno sguardo all’Isola attraverso gli occhi di visitatori stranieri, con l’elaborazione di collegamenti in lingua inglese, a partire da una citazione di D.H.Lawrence con cui si apre L’isola delle anime. La mattinata si è conclusa con un “arrivederci”, la speranza di poter stringere la mano all’autore qui ad Alghero e la conferma che i libri sono ponti che riescono a far incontrare le persone, oltre qualunque barriera.



