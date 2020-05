Red 17:24 I commercianti algheresi chiamano l´Amministrazione Il documento è sottoscritto e promosso da Francesco Pepe (del Gruppo temporaneo commercianti Alghero), Massimo Cadeddu (presidente Confcommercio Alghero) e dai presidente dei Ccn Carlo Scarpa (Al centro storico), Giulio Giachin (La Pietraia), Nichy Gesu (Sant´Agostino) ed Andrea Oliva (Naturalmente insieme)







«Si tratta di un documento condiviso sottoscritto da tutte le sei macroassociazioni locali che attraverso un lavoro paziente e quotidiano “di campo” cerca di dare sostegno, voce e impatto organizzativo alle singole realtà. Anche e soprattutto in forza delle recenti chiusure causate dalla pandemia in corso – spiegano – che, di fatto, ha messo in ginocchio il comparto commerciale, abbiamo ritenuto opportuno convergere attorno a un tavolo per avere una voce di dialogo univoca, per stabilire un rapporto collaborativo e fattivamente efficace con l'Amministrazione comunale in ottica di richieste, ma anche per lavorare assieme per rilanciare la comunicazione e dare sostegno e gambe attraversi i vari servizi concordati. La nostra proposta programmatica varia da situazioni immediatamente pianificabili, e, perchè no, fornire un quadro univoco e chiaro sull' importanza del comparto commerciale al dettaglio».



Il documento prevede il taglio delle tasse comunali sulla produttività commerciale (TARI, IMU ecc) per il 2020; contributo in misura sostanziale all'acquisto di colonnine dispensagel disinfettante, mascherine e guanti monouso (forniture minime in base al numero di addetti); gruppo di acquisto mirato locale per i produttori locali di prodotti specifici per gestire l'emergenza nei primi sei mesi; parcheggi gratuiti per chi acquista alle attività commerciali di Alghero nel multipiano di Piazza dei mercati, Piazza della pace, ma in generale tutte le aree “strisce blu”; contributo sulle utenze elettriche nella misura della “quota energia”; contributo nella misura del 50percento dei costi programmatici obbligatori di sanificazione locali che risulteranno obbligatori da legge. Ed ancora, l'azzeramento della tassa di soggiorno e promozione web per dirottare su Alghero l'eventuale bonus vacanze allo studio ministeriale che in linea teorica dovrebbe essere erogato alle famiglie; promozione social e stampa in misura massiccia per incentivare e incoraggiare le visite ad Alghero dalle altre zone della Sardegna; istituzione di una sorta di Commissione “gruppo di acquisto” che faccia da filtro alle necessità inerenti il periodo. In questo modo, l'Amministrazione, con i membri di Commissione provvisoria, valuterà e vigilerà sulle offerte più convenienti anche di servizi non solo legati all'emergenza; musei ad ingresso gratuito fino al 30 settembre e promozione dell'iniziativa a livello regionale; taglio del costo del suolo pubblico in occasione di allestimenti temporanei coordinati ed abbellimenti ornamentali, purchè non invadenti dell' armonia circostante e non arrechi danni e ostruzioni alle attività adiacenti; istituzione, sviluppo e promozione della già programmata Fidelity card turistica con promozioni incisive per incentivare in maniera realistica l'acquisto nelle aziende locali attraverso un lavoro di marketing Ads, integrazione del progetto per favorire gli acquisti dei residenti anche nei mesi spalla ed invernali attraverso le piattaforme comunicative dell'Amministrazione comunale. Commenti ALGHERO – I commercianti di tutta Italia guardano con preoccupazione al proprio futuro post Covid-19. 