Mercato civico: ad Alghero si fa la spesa fino alle 15.30

Per il pubblico, invece, gli orari saranno dalle 7.00 alle 15.30. «Abbiamo ritenuto doveroso accogliere le richieste degli operatori - spiega così la decisione l'assessore comunale allo Sviluppo economico Giorgia Vaccaro – visto lo stato di emergenza che impone una più regolare distribuzione del flusso di utenza, evitando gli assembramenti, nonché agevolare una maggiore attenzione alle pulizie generali e sanificazione degli ambienti da parte degli operatori e l'allestimento e riordino delle postazioni di vendita». Commenti ALGHERO - Su proposta dell'Assessorato comunale allo Sviluppo economico, dopo un confronto con gli operatori del Mercato civico di Via Cagliari, il sindaco di Alghero Mario Conoci ha firmato l'ordinanza per modificare gli orari di apertura e chiusura della struttura con entrata in vigore da ieri (venerdì). Modificati gli orari per gli operatori, con apertura alle 6.30 e chiusura alle 16.30 (anziché alle 14).Per il pubblico, invece, gli orari saranno dalle 7.00 alle 15.30. «Abbiamo ritenuto doveroso accogliere le richieste degli operatori - spiega così la decisione l'assessore comunale allo Sviluppo economico Giorgia Vaccaro – visto lo stato di emergenza che impone una più regolare distribuzione del flusso di utenza, evitando gli assembramenti, nonché agevolare una maggiore attenzione alle pulizie generali e sanificazione degli ambienti da parte degli operatori e l'allestimento e riordino delle postazioni di vendita».