Cor 11:52 Cimitero, visite su appuntamento ad Alghero Da oggi i parenti delle persone decedute dal 23 febbraio in poi e che non hanno potuto salutare i loro cari, potranno recarsi al cimitero per far loro visita. Fino a nuove disposizioni, il cimitero resta chiuso per gli altri cittadini



Covid-19. Per accedere al cimitero si dovranno osservare le seguenti modalità: appuntamento diretto con la Coop Barbara, impresa che gestisce i servizi cimiteriali, ai seguenti numeri: 340 8393944 - 079 9978849, oppure su appuntamento mediante le agenzie funebri di riferimento, che procederanno a contattare la Coop per fissare l'accesso al cimitero. Resta inteso che il numero delle persone che potranno accedere, per nucleo familiare, non potrà essere superiore a quattro. Le stesse dovranno adottare tutte le necessarie precauzioni, ovvero la distanza di almeno un metro, guanti, mascherine. Fino a nuove disposizioni, il cimitero resta chiuso per gli altri cittadini. Commenti ALGHERO - Nessuna riapertura ancora per il cimitero di Alghero. Potranno recarsi a far visita ai propri cari soltanto i parenti dei deceduti dal 23 febbraio in poi e che non hanno potuto salutare i loro cari a causa delle restrizioni per il contenimento del.