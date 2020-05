Red 7:16 Uniss: insegnamenti per il futuro dell’emergenza sanitaria Questa sera e giovedì, doppio appuntamento on-line con l’Università degli studi di Sassari con l’evento “Sars CoV2: Insegnamenti per il futuro dell’emergenza sanitaria”







I seminari rientrano nella programmazione didattica del Corso di dottorato in Scienze biomediche coordinato da Andrea Piana. I seminari sono rivolti a dottorandi, specializzandi ed agli studenti dei corsi di studio afferenti all’area biomedica, ma anche (nell’ottica del “public engagement” di Ateneo) a medici, operatori sanitari, ricercatori, docenti di scuole secondarie superiori e docenti universitari. Questa sera, interverranno Giovanni Sotgiu su “Gestione epidemiologica di una pandemia”; Andrea Piana tratterà il tema “Stigma sociale associato a Covid-19”; Maurizio Conti e Paola Crivelli parleranno di “Intelligenza artificiale per la diagnosi di Covid-19”. A seguire, Sergio Babudieri terrà una relazione su “Terapie sperimentali nei pazienti con Covid-19”; Salvatore Dessole e Giampiero Capobianco parleranno di “Trasmissione materno fetale di Sars-Cov2”, Pier Andrea Serra interverrà sul tema “Emozioni in Lockdown: la chimica del cervello al tempo del CoronaVirus”.



Si proseguirà giovedì, sempre su Teams, con Francesco Bussu ed il “Corretto prelievo e conservazione del tampone oro- nasofaringeo”, Roberto Manetti e la “Diagnosi indiretta di infezione da Sars-Cov-2”, Rosanna Satta e Maria Antonietta Montesu con una relazione intitolata “Manifestazioni dermatologiche nel paziente con Covid-19”, Antonio Pinna su “Congiuntiviti nel paziente con Covid-19”, Giovanni Mario Pes su “Alimenti ed apparato gastro-intestinale in tempi di Covid-19” e Paolo Castiglia sulla “Sperimentazione vaccini anti Sars-Cov-2”. La partecipazione consentirà di attribuire ai dottorandi partecipanti 0,5crediti formativi universitari ed agli studenti 0,4Cfu. L’accesso è libero a tutti gli interessati che possono entrare sulla piattaforma Teams immettendo il codice “ywaluft”.



