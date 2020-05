Red 18:03 Mascherine: il contributo di due giovani algheresi Sabato, Serena Capodici ha donato oltre 200 mascherine, consegnate al sindaco Mario Conoci, alla presenza degli assessori comunali Giorgia Vaccaro ed Emiliano Piras. La donazione di lunedì è stata fatta da Barbara Cabula, che ha realizzato trenta mascherine per i bambini del Reparto Pediatria del locale Ospedale Civile







«Ad entrambe vanno i ringraziamenti del sindaco e dell’Amministrazione per la collaborazione e l’impegno profuso nel mettersi a disposizione della collettività», si legge in una nota degli uffici comunali. Ad Alghero, il virus della solidarietà non si ferma. Commenti ALGHERO - Solidarietà continua ad Alghero per contribuire alla fornitura di mascherine alla cittadinanza. Sabato e lunedì, negli uffici di Via Sant'Anna, sono arrivate ulteriori donazioni da parte di due giovani algheresi, che hanno voluto regalare i dispositivi realizzati in casa.Sabato, Serena Capodici ha donato oltre 200 mascherine, consegnate al sindaco Mario Conoci, alla presenza degli assessori comunali Giorgia Vaccaro ed Emiliano Piras. La donazione di lunedì è stata fatta da Barbara Cabula, che ha realizzato trenta mascherine per i bambini del Reparto Pediatria del locale Ospedale Civile.«Ad entrambe vanno i ringraziamenti del sindaco e dell’Amministrazione per la collaborazione e l’impegno profuso nel mettersi a disposizione della collettività», si legge in una nota degli uffici comunali. Ad Alghero, il virus della solidarietà non si ferma.