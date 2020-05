Red 13:23 Turismo, trasporti, tasse: webinar dell´Uniss Si terrà domani pomeriggio un incontro a distanza sul tema “Gli effetti del CoronaVirus su società, economia e istituzioni”, a cura del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli studi di Sassari. L’appuntamento, sulla piattaforma “Teams”, sarà moderato da Giuliana Giuseppina Carboni







La problematica verrà analizzata da prospettive diverse e riguarderà alcuni dei settori maggiormente coinvolti dalla crisi: il sistema sanitario dopo la pandemia, crisi e debito, problemi nella divulgazione delle statistiche della mortalità, la diffusione del CoronaVirus in Italia, i trasporti, la ricettività turistica ed il fisco. Interverranno i docenti Lucia Giovanelli, Luca Deidda, Gabriele Ruiu, Vincenzo Caponi, Gianfranco Benelli, Francesco Morandi, Giacomo Del Chiappa, Giuseppe Scanu e Ludovico Marinò. Per partecipare, utilizzare il codice “i24nxzo” mentre, per supporto tecnico, si può inviare una e-mail all'indirizzo web bpes@uniss.it. Commenti SASSARI - Si terrà domani, giovedì 7 maggio, alle 17.30, un incontro a distanza sul tema “Gli effetti del CoronaVirus su società, economia e istituzioni”, a cura del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli studi di Sassari. L’appuntamento, sulla piattaforma “Teams”, sarà moderato da Giuliana Giuseppina Carboni e ha lo scopo di invitare a riflettere sull’impatto della pandemia sul Paese e sulla Regione.La problematica verrà analizzata da prospettive diverse e riguarderà alcuni dei settori maggiormente coinvolti dalla crisi: il sistema sanitario dopo la pandemia, crisi e debito, problemi nella divulgazione delle statistiche della mortalità, la diffusione del CoronaVirus in Italia, i trasporti, la ricettività turistica ed il fisco. Interverranno i docenti Lucia Giovanelli, Luca Deidda, Gabriele Ruiu, Vincenzo Caponi, Gianfranco Benelli, Francesco Morandi, Giacomo Del Chiappa, Giuseppe Scanu e Ludovico Marinò. Per partecipare, utilizzare il codice “i24nxzo” mentre, per supporto tecnico, si può inviare una e-mail all'indirizzo web bpes@uniss.it.