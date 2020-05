Red 12:27 Oristano: riapre il mercato di Campagna amica Al via, in seguito all´ordinanza del sindaco Andrea Lutzu, anche nel mercato all’aperto nel Piazzale San Martino il servizio di consegna della spesa a domicilio. Le regole per una spesa in sicurezza







Le linee guida prevedono due varchi distinti per entrata ed uscita dei consumatori, con ingressi contingentati e rispetto delle distanze di sicurezza; disinfettanti per consumatori ed operatori; obbligo di mascherine e guanti per operatori e consumatori; divieto di toccare la merce, con gazebo transennati. Per l'acquisto, i consumatori potranno avvicinarsi ai gazebo uno per volta. Sarà cura degli addetti di Coldiretti e degli operatori di vigilare sul rispetto delle distanze e degli spazi di sicurezza, anche verso i consumatori in attesa.



«Con molta responsabilità abbiamo prima sospeso gli spazi mercatali all’aperto del Comune di Oristano attivi nel suolo pubblico - afferma il direttore Coldiretti Oristano Emanuele Spanò – ed ora ci accingiamo a ripartire nel rispetto delle normative sanitarie emanate. Ai consumatori chiediamo collaborazione per garantire nel Piazzale San Martino una vendita in totale sicurezza». Coldiretti Oristano ritiene che in questo momento di particolare difficoltà, i mercati contadini, «oltre che prestare un servizio importante alla comunità, garantendo freschezza e stagionalità del cibo, rappresentino anche un valido strumento per calmierare i prezzi e, comunque, essere un termine di paragone verso aumenti o speculazioni».



