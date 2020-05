Red 11:18

Badesi controcorrente riapre le spiagge

C´è chi usa raziocinio e forza rispetto alle contestate disposizioni regionali. E´ il sindaco di Badesi, Giovanni Maria Mamia, che con l’ordinanza numero 17 del 4 maggio riapre le spiagge comunali

BADESI - «E' consentito ai residenti, domiciliati o coloro che hanno dimora abituale nel territorio comunale l’accesso alle spiagge, compresa la battigia per svolgere individualmente attività motoria all’aria aperta, limitatamente a passeggiate, corse a piedi, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri». Come ha spiegato il sindaco Giovanni Maria Mamia con l’ordinanza numero 17 del 4 maggio, il Comune non ha altri spazi pubblici a disposizione per permettere ai cittadini di fare passeggiate o attività motoria, per cui si è deciso di aprire le spiagge.Nella foto: Li Junchi a Badesi