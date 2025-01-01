Cor 14:39 G20 Spiagge, Ornella Piras a Riccione Il caro affitti, la precarietà abitativa per famiglie e lavoratori stagionali, la perdita di identità del commercio di prossimità e la crescente omologazione dell’offerta turistica e commerciale, sono stati i temi al centro dei lavori



ALGHERO - La città di Alghero protagonista alle due giornate di incontri, confronto e approfondimento nell’ambito del network Destination Summit sul tema “Commercio, identità e servizi: verso una strategia condivisa per le destinazioni balneari”, tenutosi a Riccione il 3 e 4 ottobre, con la presenza dell’Assessora al turismo Ornella Piras Il caro affitti, la precarietà abitativa per famiglie e lavoratori stagionali, la perdita di identità del commercio di prossimità e la crescente omologazione dell’offerta turistica e commerciale, sono stati i temi al centro dei lavori del G20 Spiagge Destination Summit.



Agli incontri hanno preso parte numerosi imprenditori, rappresentanti di categoria e stakeholder locali e regionali, oltre a figure istituzionali di rilievo. Il G20 Spiagge riunisce le principali località costiere italiane che da sole attraggono circa 50 milioni di presenze turistiche, pari al 12% del totale nazionale. Ad aprire la giornata di lavori è stata la Sindaca di Riccione, Daniela Angelini, che ha richiamato l’attenzione sull’importanza di una strategia condivisa e coordinata tra le amministrazioni, evidenziando come il commercio rappresenti un elemento centrale per l’identità e la vitalità delle città e come sia necessario passare da una semplice consapevolezza delle criticità a un piano d’azione concreto e strutturato.



«L’incontro di Riccione ha rappresentato un’importante occasione di confronto e collaborazione per individuare strategie comuni in grado di sostenere la ripresa e l’evoluzione del comparto – ha affermato l’Assessore Ornella Piras - durante la giornata, infatti, sono state presentate proposte concrete in materia di normative nazionali, sostegno al commercio locale, tutela dei mercati cittadini e collaborazione con le associazioni di categoria per la revisione delle discipline sugli hub urbani».



La giornata si è conclusa con l’annuncio della nascita della Commissione G20Spiagge su abitare e commercio, che avrà il compito di affrontare le criticità normative e proporre l’aggiornamento della legge Bersani, ormai datata rispetto alle trasformazioni del mercato. Un passo significativo verso una visione condivisa del futuro delle località balneari italiane, in cui istituzioni, amministrazioni e operatori economici collaborano per un modello di sviluppo sostenibile e competitivo.