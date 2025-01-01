Dir 12:00 Relitto sull´isolotto, sarà rimosso dopo 17 anni Giovedì prossimo il sopralluogo voluto con determinazione dal presidente della Commissione Ambiente del Comune di Alghero, Christian Mulas sull´isolotto della Maddalenetta, all´uscita del porto di Alghero



ALGHERO - Potrebbe essere la volta buona. A distanza di 17 anni potrebbe essere davvero rimosso il relitto della barca a vela incagliata sulla scogliera dal 21 marzo 2008 e tuttora semi sommersa. Giovedì 2 ottobre, il Presidente della Commissione consiliare Ambiente Christian Mulas e l’Assessore comunale all’Ambiente Raniero Selva effettueranno un sopralluogo presso l’isolotto della Maddalenetta. Il Presidente della Commissione ricorda che a gennaio 2023 il Comune di Alghero tramite l’Assessorato all’Ambiente ha ottenuto dalla Regione un finanziamento di 40.000 euro per la rimozione definitiva del relitto.