Castelsardo riapre il cimitero

CASTELSARDO - Terminate le opere di sanificazione, ad opera dell'associazione Cvsm, il cimitero di Castelsardo è stato riaperto ieri (mercoledì), dopo la chiusura collegata all'emergenza CoronaVirus, ma con orari ridotti rispetto a quanto normalmente previsto. Le visite saranno consentite tutti i giorni, compresa la domenica, dalle 9 alle 12, il martedì ed il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.«Si ringrazia per la disponibilità – si legge in una nota proveniente dagli uffici comunali - la locale Compagnia barracellare, l'Associazione Cvsm e gli amministratori comunali che, a turno, monitoreranno e contingenteranno gli accessi a non più di venticinque persone per volta e, per un massimo, di 20' per visita».L'Amministrazione richiama i cittadini al senso di responsabilità della cittadinanza per il rispetto il divieto di assembramento e del distanziamento interpersonale di almeno un metro e per utilizzo delle mascherine per la protezione delle vie respiratorie. E' consentito l'ingresso al cimitero anche per poter effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.