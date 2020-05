Red 21:31 Macchia mediterranea in fiamme ad Ozieri L´incendio è divampato attorno alle 18.30, in località Figos, lungo un costone non raggiungibile con mezzi a terra. Sul posto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu



OZIERI – Oggi (giovedì), tre incendi hanno “ferito” la Sardegna. Solo uno, fortunatamente, ha richiesto l’intervento di un mezzo aereo del Corpo forestale.



L'incendio è divampato nelle campagne di Ozieri, in località “Figos”, dove sta intervenendo un elicottero proveniente dalla base di Fenosu. Il decollo è avvenuto alle 18:48 e le fiamme stanno interessando un costone di macchia mediterranea non raggiungibile con i mezzi a terra.



Le operazioni di spegnimento sono in questo momento dirette dalle pattuglie della Forestale della Stazione di Ozieri. Sul posto anche i Vigili del fuoco.