Red 15:22 Commercio ed artigianato: sostegni dal Consiglio Semaforo verse dall´assemblea civica. «Uno spirito unitario per dare supporto alla spina dorsale dell´economia cagliaritana», sottolinea il presidente del Consiglio comunale di Cagliari Edoardo Tocco







«In una fase di emergenza dettata dal CoronaVirus ha prevalso il dialogo e la concertazione tra le diverse forze politiche – spiega il responsabile dell’emiciclo – con l’individuazione di una serie di strumenti utili per le aziende in forte sofferenza». Scelte determinanti proprio con il decollo della stagione turistica: «Il periodo estivo coincide – sottolinea Tocco – con il momento più proficuo dal punto di vista economico per gli operatori commerciali e artigianali». Una delle sfide è far ripartire l’apparato produttivo, quindi, dando priorità alla sicurezza ed alla salvaguardia della salute.



«Abbiamo approvato un provvedimento che favorisca l’ampliamento degli spazi all’aperto per bar e ristoranti – rimarca il presidente della massima assise cittadina – venendo incontro alle imprese che hanno avuto un calo del fatturato. Non solo incentivi economici, ma anche misure per agevolare nuove modalità di gestione del locale». Nel programma approvato dall’assemblea ci sono anche degli interventi per dare liquidità alle aziende: «Un piccolo passo – conclude Edoardo Tocco – per far ripartire l’economia nella capitale del Mediterraneo».



Nella foto: il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco Commenti CAGLIARI - Un segnale decisivo dall’assemblea civica di Palazzo Bacaredda per ridare ossigeno al sistema produttivo della città. Il presidente del Consiglio comunale di Cagliari Edoardo Tocco esalta lo spirito di condivisione che ha condotto all’approvazione di misure per il rilancio delle attività che si ritagliano nei quartieri del capoluogo regionale.«In una fase di emergenza dettata dal CoronaVirus ha prevalso il dialogo e la concertazione tra le diverse forze politiche – spiega il responsabile dell’emiciclo – con l’individuazione di una serie di strumenti utili per le aziende in forte sofferenza». Scelte determinanti proprio con il decollo della stagione turistica: «Il periodo estivo coincide – sottolinea Tocco – con il momento più proficuo dal punto di vista economico per gli operatori commerciali e artigianali». Una delle sfide è far ripartire l’apparato produttivo, quindi, dando priorità alla sicurezza ed alla salvaguardia della salute.«Abbiamo approvato un provvedimento che favorisca l’ampliamento degli spazi all’aperto per bar e ristoranti – rimarca il presidente della massima assise cittadina – venendo incontro alle imprese che hanno avuto un calo del fatturato. Non solo incentivi economici, ma anche misure per agevolare nuove modalità di gestione del locale». Nel programma approvato dall’assemblea ci sono anche degli interventi per dare liquidità alle aziende: «Un piccolo passo – conclude Edoardo Tocco – per far ripartire l’economia nella capitale del Mediterraneo».Nella foto: il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco