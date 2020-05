Red 21:02 Donazioni mascherine: continua la solidarietà ad Alghero Oggi, ancora una donazione di mascherine da parte della rappresentante della Chiesa Cristiana Evangelica di Alghero. Antonella Di Perla, ha consegnato al sindaco Mario Conoci ed all´assessore comunale Maria Grazia Salaris 420 mascherine, per donarle ai Vigili urbani ed in tutte le case di riposo cittadine







Antonella Di Perla, ha consegnato al sindaco Mario Conoci ed all'assessore comunale Maria Grazia Salaris 420 mascherine, per donarle ai Vigili urbani ed in tutte le case di riposo cittadine. Un gesto apprezzato dall'Amministrazione e dal primo cittadino, che ha «ringraziato la signora e i suoi collaboratori per la generosità dimostrata».



Nella foto: un momento della consegna Commenti ALGHERO - Si susseguono i gesti di solidarietà da parte dei cittadini algheresi. Oggi (venerdì), ancora una donazione di mascherine da parte della rappresentante della Chiesa Cristiana Evangelica di Alghero.Antonella Di Perla, ha consegnato al sindaco Mario Conoci ed all'assessore comunale Maria Grazia Salaris 420 mascherine, per donarle ai Vigili urbani ed in tutte le case di riposo cittadine. Un gesto apprezzato dall'Amministrazione e dal primo cittadino, che ha «ringraziato la signora e i suoi collaboratori per la generosità dimostrata».Nella foto: un momento della consegna