Fase 2: riapre anche Villasimius

19:01 Fase 2: Carbonia e Carloforte rialzano le serrande Continuano a susseguirsi le decisioni di alcuni sindaci dei Comuni della Sardegna di dare l´ok alla riapertura delle attività commerciali nelle rispettive città. Dopo le decisioni dei primi cittadini Settimo Nizzi per Olbia ed Ignazio Locci per Sant'Antioco, arrivano anche quelle di Paola Massidda per Carbonia e Salvatore Puggioni per Carloforte