Ryanair rilascia la summer 2021 su Alghero



summer 2020 dopo lo stop imposto dall'emergenza Covid, il colosso irlandese del low cost, in linea con altri vettori europei, rilascia i collegamenti vendibili per la prossima stagione estiva sull'intero network. Sul Riviera del corallo confermati tutti i collegamenti base. 15 in tutto le rotte disponibili, 10 internazionali e 5 nazionali (quattro delle quali annuali). Operatività confermata per le rotte su Barcellona, Londra, Memmingen, Bruxelles, Francoforte, Bratislava, Vienna, Marsiglia, Katowice e Stoccarda. A cui si aggiungono i collegamenti interni con Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Pisa, Bologna e Pescara (il nuovo volo Commenti ALGHERO - Ryanair gioca d'anticipo. In attesa di capire quando e se ripartiranno tutti i collegamenti della2020 dopo lo stop imposto dall'emergenza, il colosso irlandese del low cost, in linea con altri vettori europei, rilascia i collegamenti vendibili per la prossima stagione estiva sull'intero network. Sul Riviera del corallo confermati tutti i collegamenti base. 15 in tutto le rotte disponibili, 10 internazionali e 5 nazionali (quattro delle quali annuali). Operatività confermata per le rotte su Barcellona, Londra, Memmingen, Bruxelles, Francoforte, Bratislava, Vienna, Marsiglia, Katowice e Stoccarda. A cui si aggiungono i collegamenti interni con Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Pisa, Bologna e Pescara (il nuovo volo annunciato in piena pandemia e previsto, se non vi saranno cancellazioni, già da questa estate).