Solidarietà: Les Cosidores de l´Alguer non si fermano Altre due consegne effettuate dalle rappresentanti dell´associazione Sa Mata rete sarda Fatu in Domu: 275 mascherine per la Caritas Diocesana e per la Parrocchia del Rosario







Prosegue il cammino della rete di solidarietà messa in moto da Veronica Matta. Dieci le sarte algheresi che hanno messo a disposizione le loro capacità: Lella Garau, Nina Puggioni, Monica Caneo, Anna Maria Sannia, Giovanna Solinas, Marisa Iddau, Vittoria Satta, Noemi Caria, Maddalena Soro e Giovana Caneo Mancini.