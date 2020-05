Red 8:29 Cagliari punta a riconvertire gli ex Magazzini Aeronautica Pubblicata la variante urbanistica per la realizzazione del nuovo polo dell´Agenzia delle entrate. Chiunque può presentare le proprie osservazioni entro sessanta giorni al Servizio Pianificazione strategica e territoriale del Comune







Nella foto: planimetria ex Magazzini Aeronautica Commenti CAGLIARI - Pubblicata nella sezione Piano urbanistico e territoriale del Buras n.23–Parte terza del 7 maggio, l’avviso di deposito della “Variante urbanistica finalizzata alla riconversione delle strutture militari dismesse del compendio demaniale “ex Magazzini Aeronautica” di Cagliari ed alla realizzazione del “Nuovo polo dell'Agenzia delle entrate”, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n.31/2020. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, chiunque può presentare le proprie osservazioni in forma scritta al Servizio Pianificazione strategica e territoriale del Comune di Cagliari.Nella foto: planimetria ex Magazzini Aeronautica