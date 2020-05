Cor 13:05 Bar e ristoranti, i criteri per la ripartenza Anche per le vacanze si va verso il certificato sierologico. La sfida più grande delle regioni turistiche sarà quella di riuscire ad organizzarsi per accogliere tutti quelli che decideranno di trascorrere l´estate 2020 fuori da casa



Commenti ALGHERO - Da lunedì prossimo si va verso la riapertura nazionale, diversificata per regioni, per tutti i negozi, bar e ristoranti inclusi (tranne che per Lombardia e Piemonte). Per buona pace di molti governatori di regione, Sardegna compresa. Le prime linee guida del Comitato tecnico-scientifico iniziano a circolare e impongono criteri ferrei, che riguarderanno 336.137 imprese e verranno perfezionate in questi giorni: 4 metri quadri per ogni cliente, igienizzazione alla fine di ogni servizio e prenotazione obbligatoria. Una cosa pare certa: rimarranno ancora escluse piscine e palestre. Ci sarà un limite di capienza predeterminato (che preveda uno spazio non inferiore a 4 metri quadro per ciascun cliente), salvo che non vengano installate le barriere in plexigass. I commensali dovrebbero mantenere la distanza di un metro.