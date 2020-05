Red 20:32 Ad Alghero riaprono i mercatini Domani, i banchi della Coldiretti torneranno a Sant´Agostino e, mercoledì 20 maggio, in Via Sardegna e Via Corsica. Incontro con l´assessore comunale allo Sviluppo economico Giorgia Vaccaro con l´associazione di categoria







La riapertura riguarderà solo le categorie alimentari. Il ritorno delle bancarelle per la prossima settimana, su richiesta degli ambulanti, è stato concordato ieri, in un incontro tra i rappresentanti dell’Ana., l’associazione degli ambulanti, l’assessore comunale dello Sviluppo economico Giorgia Vaccaro ed il dirigente comunale del Settore Commercio. Inoltre, gli operatori del mercatino hanno anche la disponibilità ad allestire, per la parte alimentare, il mercato del sabato a Fertilia. Commenti ALGHERO - Da domani, giovedì 14 maggio, riprenderà il mercato settimanale della Coldiretti nel quartiere di Sant’Agostino, nella consueta ubicazione tra le vie Marconi, Satta e Largo Nunzio Costantino, ad Alghero. Invece, riprenderà da mercoledì 20 maggio, anche il mercatino di Via Sardegna e Via Corsica.La riapertura riguarderà solo le categorie alimentari. Il ritorno delle bancarelle per la prossima settimana, su richiesta degli ambulanti, è stato concordato ieri, in un incontro tra i rappresentanti dell’Ana., l’associazione degli ambulanti, l’assessore comunale dello Sviluppo economico Giorgia Vaccaro ed il dirigente comunale del Settore Commercio. Inoltre, gli operatori del mercatino hanno anche la disponibilità ad allestire, per la parte alimentare, il mercato del sabato a Fertilia.