Cor 9:56 Biblioteca Misericordia: riapertura Riapertura al prestito della Biblioteca della Misericordia di Alghero il lunedì, il mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19.30. Attivo il servizio prestiti: ecco tutte le nuove disposizioni in vigore







Si raccomanda agli utenti di presentarsi muniti di guanti e mascherina. Inoltre, ai fini di una maggiore cautela nella gestione dei documenti, al momento della restituzione si chiede di dichiarare se questi siano stati nella disponibilità di persone risultate positive al virus Covid-19. Per ulteriori informazioni, si possono contattare le bibliotecarie chiamando il numero 3336639510 (attivo durante i giorni e gli orari di apertura della biblioteca), mandando un messaggio alle pagine Facebook e Instagram della Biblioteca Fraternita della Misericordia di Alghero, oppure scrivendo all’indirizzo e-mail bibliomisalghero@libero.it. Commenti ALGHERO - In seguito alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Biblioteca della Misericordia ad Alghero riaprirà dal 18 maggio prossimo nella massima tutela e salvaguardia della salute degli utenti e dello staff. Verrà garantito l’accesso al patrimonio secondo le seguenti modalità: la biblioteca sarà aperta al pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 17:00 alle 19.30.Gli utenti non potranno accedere agli spazi interni della sede, pertanto il servizio di prestiti e restituzioni avverrà attraverso una delle finestre che si affacciano su Via Giovanni XXIII, 66. Le bibliotecarie, come durante il normale svolgimento delle attività, saranno disponibili a seguire gli utenti nella scelta del materiale da prendere in prestito. Tuttavia, ai fini di garantire un servizio più rapido e di evitare che si creino assembramenti, si consiglia di recarsi presso la struttura dopo aver già svolto la ricerca del documento desiderato sul catalogo online, consultabile nel sito internet opac.regione.sardegna.it.Si raccomanda agli utenti di presentarsi muniti di guanti e mascherina. Inoltre, ai fini di una maggiore cautela nella gestione dei documenti, al momento della restituzione si chiede di dichiarare se questi siano stati nella disponibilità di persone risultate positive al virus Covid-19. Per ulteriori informazioni, si possono contattare le bibliotecarie chiamando il numero 3336639510 (attivo durante i giorni e gli orari di apertura della biblioteca), mandando un messaggio alle pagine Facebook e Instagram della Biblioteca Fraternita della Misericordia di Alghero, oppure scrivendo all’indirizzo e-mail bibliomisalghero@libero.it.