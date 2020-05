Cor 15:55 Maxi-proroga fino al 31 dicembre

«Con questo atto - ha spiegato il Sindaco - l’Amministrazione ha voluto aggiungere un altro elemento al pacchetto di iniziative per affrontare positivamente la ripartenza». «L’eccezionalità del momento - sottolinea invece l’Assessore al Demanio e Patrimonio Giovanna Caria - richiede l’assunzione di provvedimenti a supporto della ripresa, in modo che le condizioni del riavvio possano avvenire nella migliore delle condizioni che l’Amministrazione può garantire. In questo momento non riteniamo sia il caso di chiedere ai concessionari di dedicarsi al disbrigo di pratiche amministrative, perché siamo consci che tutta l'attenzione sarà dedicata a riprendere le attività lavorative». Commenti ALGHERO - Decisa dall'esecutivo guidato dal sindaco Mario Conoci la proroga d'ufficio - fino al 31 dicembre 2020 - delle concessioni dei beni comunali, sia quelle in scadenza al 31 luglio, che quelle il cui termine è già scaduto. «La volontà dell’Amministrazione - è scritto nella nota stampa di Porta Terra - è quella di creare un clima di serenità per le imprese nel quale agire per ripartire nelle migliori condizioni. La sospensione delle procedure amministrative relative ai beni del patrimonio comunale va incontro alle esigenze delle realtà produttive che in questa fase sono totalmente impegnate nella ripartenza».In attesa della pubblicazione della delibera, così da capirne con esattezza e puntualità i termini ed avere un quadro più chiaro di quali immobili si tratti - atto giustificato evidentemente dallo stato emergenziale conseguente alla diffusione del- l'amministrazione includerebbe nella maxi-proroga tutti gli immobili pubblici in concessione in varie parti della città. «Circa 30 attività tra chioschi e locali, situati nell’area urbana e nel litorale, i cui rapporti giuridici sono in scadenza o scaduti nei mesi scorsi».«Con questo atto - ha spiegato il Sindaco - l’Amministrazione ha voluto aggiungere un altro elemento al pacchetto di iniziative per affrontare positivamente la ripartenza». «L’eccezionalità del momento - sottolinea invece l’Assessore al Demanio e Patrimonio Giovanna Caria - richiede l’assunzione di provvedimenti a supporto della ripresa, in modo che le condizioni del riavvio possano avvenire nella migliore delle condizioni che l’Amministrazione può garantire. In questo momento non riteniamo sia il caso di chiedere ai concessionari di dedicarsi al disbrigo di pratiche amministrative, perché siamo consci che tutta l'attenzione sarà dedicata a riprendere le attività lavorative».