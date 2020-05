Red 18:13 Accademia olearia Chef contest: Alghero premia gli amanti della cucina Divisi in due categorie (“Home chef” e “Chef professionisti”), tutti si potranno cimentare nella preparazione di un piatto ed ambire a vincere i voucher da spendere in prodotti dell’azienda di Giuseppe Fois e dei figli Alessandro ed Antonello, ideatori del contest che promuove valori cari all’Accademia







L’azienda algherese (tra i principali produttori di Dop Sardegna, pluripremiato nel mondo per le produzioni bio e i monocultivar tradizionali) si è ritagliata uno spazio nel panorama internazionale dell’extravergine d’oliva d’eccellenza con investimenti per introdurre ed implementare nel processo di produzione metodi e strumenti all’avanguardia, che consentono di ottenere un prodotto straordinario e di avere sempre più attenzione all’ambiente ed alla sostenibilità del ciclo produttivo. Che la cucina sia un gioco, una passione o una professione, Accademia olearia entra nelle cucine dei sardi, ma non solo, consentendo a tutti di riscoprire il gusto di cibi buoni e sani e di preparazioni basate su prodotti di qualità. Possono partecipare nella categoria Home chef tutti quelli che si dilettano con i fornelli di casa, mentre nella categoria Chef professionisti rientra chi studia o chi opera professionalmente nel settore.



Basterà inviare con Messenger alla pagina Facebook “Accademia Olearia Alghero” la foto della propria ricetta, indicando la categoria e raccontando nome della ricetta, ingredienti, dosi, fasi di preparazione, tempi di cottura e foto del risultato finale. La condizione è che si usi uno degli oli di Accademia olearia, con la bottiglia ben in vista nella foto finale. Vincerà chi ottiene più like. Le ricette saranno pubblicate sul sito internet dell'Accademia e rilanciate sui social media della stessa azienda. Per gli Home chef, sono in palio voucher da 150euro per il primo classificato, da 100 per il secondo, da 50euro per il terzo e da 25 dal quarto al decimo classificato. Per i prof, la posta in palio aumenta: voucher da 300euro per il primo classificato, da 150 per il secondo e da 100euro per il terzo. Si potrà partecipare anche con più ricette, ma senza accumulare i like. La sfida è aperta fino a lunedì 1 giugno. Altri dettagli sono disponibili sulla pagina Facebook “Accademia olearia Chef contest”.



