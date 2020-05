Mascherine ad Alghero: sabato consegne nel Centro storico

18:06 Covid-19: l´Isola piange la sua 127esima vittima Un nuovo caso registrato ieri nell´Oristanese. E´ il dato aggiornato a giovedì in Sardegna. In totale, nell’Isola sono stati eseguiti 46.795 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto settantasei, di cui dodici in terapia intensiva