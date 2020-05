Red 20:06 «Regione si assuma le sue responsabilità» «Accolgo l´appello della Rete metropolitana di Sassari», dichiara il parlamentare sardo del Partito democratico Gavino Manca, che entra nella querelle politica sulla mancata riapertura dell´aeroporto di Alghero







Nella foto: il parlamentare Gavino Manca Commenti ALGHERO - «Come parlamentare del Pd accolgo con totale disponibilità l'appello lanciato dalla Rete metropolitana di Sassari sulla riapertura dell'aeroporto di Alghero. Si tratta di una vicenda che merita giustamente risposte chiare, anche se alcuni aspetti già lo sono: in primo luogo il fatto che il Governo abbia autorizzato la riapertura solo della metà degli aeroporti italiani (cioè venti), per consentire in questa “Fase 2” il volo esclusivamente a chi si sposta per lavoro, estrema necessità o motivi di salute».Con questa dichiarazione, il parlamentare sardo del Partito democratico Gavino Manca entra nella querelle politica sulla mancata riapertura dell'aeroporto di Alghero, che ha visto montare la polemica e piccati botta e risposta soprattutto a livello locale. «La concessione di un secondo aeroporto, individuato in quello gallurese per la equidistanza da Sassari e Nuoro, non era la soluzione che auspicavamo, ma quella che ha comunque garantito ai residenti del nord Sardegna di evitare le trasferte a Elmas», sottolinea Manca.«È evidente, come risulta da note ufficiali (Prot. n.4237 del 12 maggio 2020), che la Regione Sardegna non si sia mai espressa per la riapertura dell'aeroporto algherese al traffico civile, ma abbia sollecitato solo il riavvio in quella sede dell'aviazione generale. Ora, come sostenuto nella lettera della Rete metropolitana, si tratta di fare fronte comune e di chiedere la riapertura anche dello scalo del nord ovest dell'Isola, in modo che con la cessazione delle limitazioni anche i residenti del Sassarese possano agevolmente prendere l'aereo. Stiamo lavorando in questa direzione ed è positivo che tutte le istituzioni locali si siano mosse unitariamente», conclude l'esponente Dem.Nella foto: il parlamentare Gavino Manca