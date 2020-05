Red 14:27 «Ritardi inammissibili a Castelsardo» 800euro della Regione autonoma della Sardegna per le famiglie in difficoltà: interrogazione dei consiglieri comunali di Insieme per Castelsardo Franco Cuccureddu, Maria Lucia Tirotto, Giovanni Antonio Suzzarellu, Valentina Ruiu e Giovanni Pinna







Per questo, in relazione agli 800euro della Regione autonoma della Sardegna per le famiglie in difficoltà, i consiglieri comunali di Insieme per Castelsardo Franco Cuccureddu, Maria Lucia Tirotto, Giovanni Antonio Suzzarellu, Valentina Ruiu e Giovanni Pinna hanno deciso di presentare un'interrogazione perchè, «il 10 aprile il Consiglio regionale approva la legge, due giorni dopo la Giunta adotta i criteri, eroga l’articolazione del 25percento, e pubblica il modulo per far richiesta di contributo. I Comuni si attivano, raccolgono le domande ed erogano i contributi a chi ne ha diritto, non tutti però. A Castelsardo tutto tace, a distanza di oltre quaranta giorni (una sorta di seconda quaresima) dalla legge e dalla delibera della Regione di assegnazione dei fondi, Non è stato erogato neppure un contributo, mentre le famiglie devono continuare a pagare le bollette, la spesa e far fronte a tutte le esigenze primarie».



«Per questa ragione, abbiamo presentato un’interrogazione per sapere come mai il Comune di Castelsardo, prima considerato un modello di efficienza anche nel settore dei Servizi sociali (con personale professionalmente preparato e qualificato), non riesca a dare risposte tangibili alle 500 domande presentate e continui a tenere in cassa le risorse destinate dalla Regione alle famiglie di Castelsardo che ne hanno diritto ed urgente necessità».



