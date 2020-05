Cor 15:28 «Mensa, lavoratrici strumentalizzate» Lo dice l´assessore ai Servizi sociali del Comune di Alghero, Maria Grazia Salaris: «Ci chiediamo quale sia la misura dello slancio di solidarietà se non quello di una mediocre strumentalizzazione su una situazione peraltro già inquadrata dal Comune di Alghero e dall’azienda»



Gemeaz chiedendo informazioni sullo stato delle domande di FIS dei suoi dipendenti algheresi. L'azienda attraverso il suo direttore ha voluto precisare che aveva proceduto all'inoltro di tutte le pratiche e che purtroppo i ritardi non potevano esserle addebitati. Ha assicurato che a brevissimo sarebbero stati erogati i pagamenti e che era in contatto con le lavoratrici, peraltro puntualmente informate, ben prima dell’arrivo della cavalleria del centrosinistra di questi giorni. Auspichiamo in un atteggiamento maggiormente responsabile onde evitare di aggravare ulteriormente una situazione già molto pesante e che non ha bisogno di contrapposizioni ma solo di collaborazione. I Servizi Sociali del comune restano a disposizione dei numerosi cittadini che oggi affrontano un profondo disagio economico a causa del colpevole ritardo nelle risposte da parte del governo». Lo dice l'assessore ai Servizi sociali del Comune di Alghero, Maria Grazia Salaris (nella foto), in merito alle Commenti ALGHERO - «Massimo rispetto per i lavoratori, tutti i lavoratori che in questo periodo stanno vivendo momenti difficilissimi e che subiscono i ritardi del Governo sull'avvio del pagamento degli ammortizzatori sociali tanto sbandierati. Apprendiamo che i consiglieri di centrosinistra vestono ormai d’ordinanza i panni di neo sindacalisti, comunicando notizie sindacali risalenti al 24 marzo delle quali tutti i lavoratori erano al corrente. Ci chiediamo quale sia la misura dello slancio di solidarietà se non quello di una mediocre strumentalizzazione su una situazione peraltro già inquadrata dal Comune di Alghero e dall’azienda. In data 12 maggio ho scritto personalmente allachiedendo informazioni sullo stato delle domande di FIS dei suoi dipendenti algheresi. L'azienda attraverso il suo direttore ha voluto precisare che aveva proceduto all'inoltro di tutte le pratiche e che purtroppo i ritardi non potevano esserle addebitati. Ha assicurato che a brevissimo sarebbero stati erogati i pagamenti e che era in contatto con le lavoratrici, peraltro puntualmente informate, ben prima dell’arrivo della cavalleria del centrosinistra di questi giorni. Auspichiamo in un atteggiamento maggiormente responsabile onde evitare di aggravare ulteriormente una situazione già molto pesante e che non ha bisogno di contrapposizioni ma solo di collaborazione. I Servizi Sociali del comune restano a disposizione dei numerosi cittadini che oggi affrontano un profondo disagio economico a causa del colpevole ritardo nelle risposte da parte del governo». Lo dice l'assessore ai Servizi sociali del Comune di Alghero, Maria Grazia Salaris (), in merito alle pesanti e gravi accuse rivolte anche all'amministrazione dalle lavoratrici della mensa scolastica in servizio ad Alghero, ed in risposta all' intervento dei consiglieri comunali di opposizione che hanno manifestato loro grande solidarietà nelle ultime ore.