Lega: Sacristani difende la Vaccaro

Nella foto: Luca Sacristani Commenti ALGHERO - «Le accuse rivolte dai consiglieri comunali di Opposizione di Alghero nei confronti dell’assessore allo Sviluppo economico Giorgia Vaccaro sono offensive e strumentali, non trovando riscontro nella realtà dei fatti», dichiara il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, coordinatore provinciale di Sassari della Lega. «Eravamo abituati alle loro menzogne, adesso ci tocca leggere il loro umorismo peloso - prosegue il referente cittadino del partito Luca Sacristani - L'assessore Vaccaro fa parte di una squadra che collegialmente affronta e risolve tutti i problemi ereditati dalla passata fallimentare gestione della cosa pubblica. Chi afferma il contrario sa di mentire». Dopo l'attacco dei consiglieri del Centrosinistra algherese [LEGGI] , arriva la replica dei vertici locali leghisti.«La Coalizione ha vinto grazie all'appoggio fondamentale della Lega, che ha portato il 9percento dei consensi, di cui l'assessore Vaccaro è espressione - continuano i due esponenti della Lega - La Giunta lavora in armonia e sinergia, coinvolgendo nella propria azione politica tutte le categorie produttive e lavorative del territorio, anche e soprattutto durante questa emergenza sanitaria». «L’assessore Vaccaro sta contribuendo nella gestione dell'emergenza Covid intervenendo, di concerto con il sindaco e tutta l'Amministrazione, per mettere il comparto commerciale nelle migliori condizioni possibili per la ripartenza, regolamentando gli esercizi pubblici e le attività mercatali», afferma Sacristani.«Tante le attività svolte e in programmazione – elencano dalla sede leghista - insieme all’Ente gestore dell’Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana per il progetto per la salvaguardia del riccio di mare; la collaborazione con il Parco di Porto Conte per la definizione di iniziative ed eventi per il sostegno e rilancio dell'agricoltura nel territorio comunale e intercomunale; attività di sostegno dei marchi comunali; introduzione di nuove certificazioni per le strutture ricettive con il marchio Sio; negli ultimi mesi, l'Assessorato allo Sviluppo economico è stato impegnato unitamente al resto dell'Amministrazione, nel fornire informazioni alle imprese sui contenuti delle disposizioni in materia di emergenza Covid-19 e nel censimento delle attività che effettuano consegne di prodotti a domicilio e da asporto. Inoltre, l'Assessorato è impegnato in un grande lavoro di rivisitazione ed aggiornamento dei regolamenti datati sul commercio, tra i quali il Piano commerciale e di rilancio dei mercati, che superata la fase emergenziale del Covid-19, sarà oggetto del naturale iter di coivolgimento e condivisione con categorie interessate e del Consiglio comunale».«Queste sono alcune della attività che hanno riguardato il lavoro svolto dall’assessore Vaccaro, e molte altre sono ancora in cantiere. L’improvvisazione non è né di questa Maggioranza, né del sindaco, tantomeno dell’assessore Vaccaro - conclude Luca Sacristani - bensì della Minoranza, che non riuscendo a proporre nulla di alternativo, si limita solo a comunicati roboanti, sterili politicamente e inutili ad affrontare il momento delicato che la nostra città, le nostre imprese e i nostri cittadini stanno vivendo. Alle loro chiacchiere noi rispondiamo con i fatti».Nella foto: Luca Sacristani