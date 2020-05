Red 11:16 Cantieri comunali: da lunedì le domande Dal 25 maggio, i 377 Comuni della Sardegna potranno presentare i progetti per l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione di cittadini disoccupati del territorio regionale. La dotazione finanziaria complessiva è di 37milioni di euro







Nella foto: l'assessore regionale Alessandra Zedda Commenti CAGLIARI - Da lunedì 25 maggio, i Comuni della Sardegna potranno presentare i progetti per l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione di cittadini disoccupati del territorio regionale. «La dotazione finanziaria complessiva di 37milioni di euro consentirà a 377 Comuni della nostra Isola di intervenire concretamente per fronteggiare la grave emergenza occupazionale, rimettendo in moto l’economia e creando le condizioni per migliorarla». Sono le parole dell’assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda, che commenta la pubblicazione dell’avviso per l’attuazione della Misura “Cantieri di nuova attivazione–Annualità 2019” del Programma integrato plurifondo LavoRas.«Si tratta di un intervento di politica attiva che consente di creare direttamente i cantieri nei Comuni rafforzando i processi di sviluppo del territorio a beneficio di una rapida ripresa economica - aggiunge Zedda - permettendo agli stessi di sviluppare la micro-imprenditorialità locale e di contenere lo spopolamento delle zone interne». Il provvedimento è finalizzato all’incremento ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso politiche di attivazione, incentivi e misure di rafforzamento dell’occupazione, ed alla tutela dell’intero territorio regionale attraverso la valorizzazione del patrimonio storico-culturale ed archeologico.«È necessario riprogrammare da subito le risorse economiche per nuovi progetti e consentire ai Comuni e alle piccole cooperative di partecipare ai nuovi bandi LavoRas, uno degli strumenti messi in campo dalla Regione attraverso cui è possibile ridurre il tasso di disoccupazione incentivando le assunzioni», conclude l’esponente della Giunta Solinas, al termine di una riunione sulle politiche del lavoro che si è tenuta oggi (venerdì). I soggetti attuatori, i Comuni in forma singola o aggregata, potranno presentare i progetti dal 25 maggio a venerdì 31 luglio, attraverso la procedura disponibile sul portale SardegnaLavoro.Nella foto: l'assessore regionale Alessandra Zedda