Cor 8:51 Mutui e Covid, consiglio ad Alghero All´ordine del giorno odierno la ratifica di alcune importanti misure economico-finanziarie introdotte dal governo nazionale a cui l´Amministrazione ha deciso di aderire per fronteggiare la fase 2







Nella foto: l'avv. Lelle Salvatore (Udc), presidente del Consiglio comunale di Alghero Commenti ALGHERO - Nuova riunione del consiglio comunale in programma nella giornata odierna. L'aula si riunirà in sessione straordinaria, in prima convocazione dalle ore 16, sempre in modalità videoconferenza. All'ordine del giorno la ratifica di alcune importanti misure economico-finanziarie introdotte dal governo nazionale a cui l'Amministrazione ha deciso di aderire. Tra queste la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti e l'adesione all’Accordo Quadro sottoscritto da ABI ANCI e UPI per la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui contratti con gli istituti di credito in scadenza nell'anno 2020 e la rinegoziazione mutui con la Cassa Depositi e Prestiti su un debito residuo di euro 9.496.585,51.Nella foto: l'. Lelle Salvatore (), presidente del Consiglio comunale di Alghero