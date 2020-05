Red 20:01 «Fra chiusure ed aperture, vince il buon senso» Visto l´avvio della Fase 2, il consigliere comunale di Forza Italia Gianni Spano auspica che «chi si reca in un locale pubblico, sia esso un bar, un ristorante, o anche un supermercato, si ricordi di applicare il buon senso di cui ogni individuo è dotato, al fine di evitare assembramenti che potrebbero determinare spiacevoli equivoci»







Nella foto: il consigliere comunale Gianni Spano Commenti ALGHERO - «In questo tempo di riaperture, oltre venti giorni dopo l’inizio della cosiddetta “Fase 2”, sentiamo ancora qualcuno che insiste su quali siano le modalità che possano determinare il corretto protrarsi delle operazioni di aperture delle attività commerciali, in modo particolare quelle dedite alla consumazione di cibi e bevande. E mentre il mondo del web la fa da padrone, creando fazioni e spartiacque, su ciò che è e che dovrebbe essere, orari limite e distanziamenti di varia natura, c’è invece chi continua ad appellarsi al buon senso delle umani genti».Così, il consigliere comunale di Forza Italia Gianni Spano propone di «rimarcare una vecchia regola che sovrasterebbe ogni tipo di bagarre, ma che, soprattutto, permetterebbe agli imprenditori della movida algherese di riuscire a ripartire, ricucendo una stagione turistica che, com’è noto, non è certo partita con il piede giusto. Sarebbe dunque sufficiente che chi si reca in un locale pubblico, sia esso un bar, un ristorante, o anche un supermercato, si ricordi di applicare il buon senso di cui ogni individuo è dotato, al fine di evitare assembramenti che potrebbero determinare spiacevoli equivoci, consentendo ai gestori dei locali di poter lavorare in sicurezza ed agli avventori di trascorrere alcune ore della giornata in serenità, senza dover ricorrere a misure drastiche fatte di serrate, chiusure ed inutili ripercussioni, che porterebbero all’ulteriore impoverimento di una stagione già di per sè critica».Nella foto: il consigliere comunale Gianni Spano