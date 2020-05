Red 12:29 «Turismo, priorità a lavoro e occupazione» «Dall´Assemblea civica nuove strategie per l´industria delle vacanze, dando priorità a lavoro e occupazione», dichiara il presidente del Consiglio comunale di Cagliari Edoardo Tocco







Nella foto: il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco Commenti CAGLIARI - «Cagliari ha tutte le carte in regola per ripartire e diventare una delle capitali della prossima stagione turistica». Spande ottimismo il presidente del Consiglio comunale del capoluogo regionale Edoardo Tocco, impegnato a trovare soluzioni per dare al popolo dei vacanzieri nuove occasioni di socialità ed incontro nel rispetto delle regole dettate dall’emergenza sanitaria. «Con l’Assemblea civica siamo intenzionati a progettare e indicare alla Giunta guidata dal sindaco Truzzu alcuni interventi per potenziare l’offerta turistica del capoluogo, con diverse attività che generano occupazione. In questa fase occorre dare priorità alla salvaguardia dell’occupazione nei settori chiave dell’economia cittadina».Una scommessa decisiva, vista l’importanza strategica dell’industria delle vacanze nella voce del bilancio: «Durante i lavori dell’assise – aggiunge Tocco – sono già emerse proposte destinate ad una maggiore fruizione degli spazi aperti che si ritagliano nei quartieri del capoluogo. La capitale isolana può contare su bellezze ambientali e paesaggistiche che la portano alla ribalta nazionale e non solo. Si pensi al litorale del Poetto, con un riassetto funzionale alle nuove norme. Il centro storico e le stradine attorno ai rioni antichi della città, con diverse strutture ricettive da agevolare con l’estensione del suolo pubblico. C’è poi la posta in gioco legata alla valorizzazione dei siti culturali della città, con aree che possono consentire un utilizzo in linea con le nuove disposizioni».Il numero uno dell’Assemblea civica di Palazzo Bacaredda è dunque fiducioso sulla ripartenza. «Un riavvio – conclude il presidente del Consiglio comunale – che deve esaltare il ruolo del Consiglio comunale, che in modo compatto, sta conducendo un’azione condivisa per sostenere commercio, artigianato e attività ricettive per uscire senza ricadute negative dalla crisi dettata dal lockdown».Nella foto: il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco