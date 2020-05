Cor 9:52 Ryanair, niente Alghero-Girona Cancellati tutti i collegamenti tra la città di Alghero e l´aeroporto catalano a pochi chilometri da Barcellona. I voli per ora sono stati rimossi dalle vendite. Rimangono confermati solo 12 collegamenti del network



winter 2019-2020, lo storico collegamento era stato annunciato tra le novità per la summer 2020 dal colosso irlandese.



In attesa di avere un quadro più completo e certo di tutti i collegamenti dall'aeroporto di Alghero dopo lo stop imposto per il contenimento Covid-19 - scalo che riaprirà i battenti dal 2 giugno con i due voli interni su Milano e Roma operati da Alitalia in regime di continuità territoriale - quel che pare certo è che non ci sarà inizialmente alcun volo sull'aeroporto catalano di Girona.



La tratta risulta infatti tra le quattro non rilasciate e non operative. Rimangono per ora confermati 12 collegamenti del network irlandese, 8 internazionali e 4 nazionali. Operatività certa su Londra, Memmingen, Bruxelles, Francoforte, Bratislava, Vienna, Katowice e Stoccarda. A cui si aggiungono i collegamenti interni con Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Pisa e Bologna.



