Cor 15:50 Ryanair: Alghero perde Marsiglia e Pescara Cancellati tutti i collegamenti delle due tratte estive tra la città di Alghero e gli aeroporti di Marsiglia e Pescara. I voli sono stati rimossi dalle vendite. Rimangono per ora confermati solo 12 collegamenti del network: in attesa di conferme anche l'Alghero-Girona



summer 2020 dall'aeroporto di Alghero dopo lo stop imposto per il contenimento Covid-19, scalo che riaprirà i battenti dal 2 giugno con i due voli interni su Milano e Roma operati da Alitalia in regime di continuità territoriale, non tutte le novità che trapelano in questi giorni risultano positive.



E' il caso del network Ryanair, finora riprogrammato al ribasso sul Riviera del corallo. Dopo la cancellazione a febbraio dell´



Si tratta dei voli su



Rimangono per ora confermati 12 collegamenti del network irlandese, 8 internazionali e 4 nazionali. Operatività confermata su Londra, Memmingen, Bruxelles, Francoforte, Bratislava, Vienna, Katowice e Stoccarda. A cui si aggiungono i collegamenti interni con Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Pisa e Bologna. In dubbio anche il collegamento Alghero-Barcellona (Girona). ALGHERO - In attesa di avere un quadro più completo e certo della ripartenza dei collegamenti2020 dall'aeroporto di Alghero dopo lo stop imposto per il contenimento, scalo che riaprirà i battenti dal 2 giugno con i due voli interni su Milano e Roma operati da Alitalia in regime di continuità territoriale, non tutte le novità che trapelano in questi giorni risultano positive.E' il caso del network Ryanair, finora riprogrammato al ribasso sul Riviera del corallo. Dopo la cancellazione a febbraio dell´ Alghero-Berlino , altre due rotte non risultano ancora rilasciate e difficilmente decolleranno dal nord Sardegna rispetto agli annunci invernali.Si tratta dei voli su Marsiglia (annunciato dall'inverno scorso) e Pescara (previsto dal 2 giugno al 29 settembre). Cancellati tutti i collegamenti delle due tratte estive inizialmente precaricati dalla compagnia aerea low cost irlandese.Rimangono per ora confermati 12 collegamenti del network irlandese, 8 internazionali e 4 nazionali. Operatività confermata su Londra, Memmingen, Bruxelles, Francoforte, Bratislava, Vienna, Katowice e Stoccarda. A cui si aggiungono i collegamenti interni con Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Pisa e Bologna. In dubbio anche il collegamento Alghero-Barcellona (Girona).