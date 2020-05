Cor 15:48 Portale bloccato: impossibile caricare Pac e Psr La situazione è grave perché, in assenza di domande, gli agricoltori e gli allevatori sardi non possono beneficiare dei pagamenti e degli anticipi promessi, con grave danno per tutto il comparto agricolo isolano



Cia Sardegna esprime preoccupazione per il mancato funzionamento del portale Sian/Agea e per le problematiche che non permettono agli operatori di inserire i fascicoli relativi alle domande Pac e Psr in scadenza a giugno 2020. La situazione è grave perché, in assenza di domande, gli agricoltori e gli allevatori sardi non possono beneficiare dei pagamenti e degli anticipi promessi, con grave danno per tutto il comparto agricolo isolano.



La causa di questo mancato funzionamento del portale Sian/Agea pare sia imputabile alle numerose modifiche introdotte al sistema informatico e ai numerosi aggiornamenti sul fascicolo aziendale per la campagna 2020. Inoltre, permane il fatto che le aziende agricole a oggi non hanno la possibilità di verificare il portafoglio titoli e il valore di questi. Ciò è importante per determinare l'entità dei pagamenti Pac dovuti.



