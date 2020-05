Cor 11:06 «Esami Covid in ospedale ad Alghero» Pronta la secca replica dell´ex sindaco Mario Bruno: «Da Alghero i tamponi viaggiano ancora per Sassari, direzione San Camillo. Appuntamento fissato anche per mercoledì prossimo»



social è del presidente del consiglio regionale sardo, l'algherese Michele Pais.



Pronta la replica, sempre social, dell'ex sindaco di Alghero. «Sono settimane, mesi, che escono note in cui il Presidente Pais comunica, tutto orgoglioso, che ad Alghero si faranno gli esami dei tamponi per il covid, ma la realtà è un'altra. Da Alghero i tamponi viaggiano ancora per Sassari, direzione San Camillo. Poco fa ho letto di nuovo la stessa nota di Pais, ma da Alghero hanno appuntamento, anche per mercoledì prossimo, di nuovo a San Camillo» ribatte seccamente Mario Bruno.