Slitta l'Imu, niente Tosap e canoni

Così per la Tosap permanente, relativa ai pubblici esercizi, il Comune esonera dal pagamento i mesi di marzo e aprile 2020 in aggiunta alla misura del d.l.34 che stabilisce l’esonero dal 1° maggio fino al 31 ottobre. Per la Tosap temporanea, inoltre, c’è l’esonero del pagamento dei mesi di maggio, giugno e luglio. Azzeramento dei canoni di affitto su immobili comunali per i mesi di marzo, aprile e maggio e azzeramento dei canoni anche per i commercianti che utilizzano i banchi del mercato. E inoltre, sospensione dei termini di versamento per la cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione con scadenza nel periodo dal 8 marzo al 31 agosto 2020 e sostensione delle notifiche degli atti di accertamento fino al 30 settembre.



Infine, così come accaduto per il bilancio di previsione, il sindaco ha chiesto all'opposizione di rinunciare ai termini per accorciare i tempi di presentazione del rendiconto in aula: «Sarebbe un segno di concretezza e di rinnovato senso di responsabilità» ha concluso Mario Conoci, che poche ore prima aveva dovuto incassare un durissimo attacco per l'andamento dei lavori consiliari di venerdì: «Melina e bugie affondano gli algheresi» avevano tuonato Cacciotto e compagni dopo sei ore di aula e nessuna decisione sul milione di avanzo da destinare a imprese e cittadini come richiesto dall'opposizione