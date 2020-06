Cor 14:59 «La Sassari-Alghero va sbloccata a Roma» Mario Bruno: la Sassari Alghero va sbloccata a Roma, non diventi grimaldello per cementificare l’Isola. Così l´ex sindaco sintetizza i dubbi interpretativi al centro del dibattito regionale







«Se invece si vuole approvare una legge che escluda l’intesa con lo Stato per modificare il Piano Paesaggistico, è tempo perso perché sarebbe contro il Codice Urbani, legge sovraordinata che non può essere modificata con legge ordinaria della Regione e verrebbe certamente impugnata. A meno che non sia quello che i proponenti vogliono. Fuffa. Propaganda. Cambiare tutto per non cambiare niente» precisa Bruno.



